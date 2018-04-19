محافظ سوهاج يوافق على بياض وتبليط كنيسة مارى جرجس بمركز جرجا







سوهاج عمرو خلف

وافق الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على الطلب المقدم من راعى كنيسة مارى جرجس للأقباط الأرثوذكس بقرية بيت علام بمركز جرجا لبياض الكنيسة الأثرية من الخارج وتبليط مدخل الكنيسة الغربى بعد استخراج التراخيص اللازمة وفقا للرسومات الهندسية المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالتنسيق مع الآثار، وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار حيث أن الكنيسة من الكنائس الأثرية ومسجلة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.

وأكد المحافظ فى بيان على أهمية توفير الأجواء المناسبة والأماكن اللائقة لممارسة الشعائر الدينية بالمساجد أو الكنائس مع الحفاظ على الطابع الأثرى للمبانى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالالتزام التام بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لبناء أو إعادة بناء دور العبادة وفقا لما أقره الدستور المصرى وأقرته الشريعة الإسلامية بحرية ممارسة الشعائر الدينية.

يذكر أن اللجنة الدائمة للآثار قد وافقت على بياض قباب الكنيسة الأثرية من الخارج بنفس مادة الطلاء القديم لمعالجة الشروخ والتشققات، وكذلك تبليط أرضية مدخل الكنيسة الغربى بحيث تكون الراضية الجديدة تبليط بالحجر المعصرانى طبقا لطبيعة الأثر، وأن تتم الأعمال على نفقة الكنيسة وتحت اشراف قطاع المشرعات والتفتيش المختص.