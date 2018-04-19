محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التعليم بختام الأنشطة الطلابية.. صور







الفيوم - رباب الجالي

شهد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، الحفل السنوى لختام الأنشطة الطلابية الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة الثانوية بنات بمدينة الفيوم، بمشاركة مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

حضر الاحتفال الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عبد الله وكيل المديرية، وأعضاء مجلس النواب ببندر الفيوم اللواء أشرف عزيز إسكندر، والمهندس هشام والى مؤمن، والمهندس عماد سعد حموده، ولفيف من القيادات التعليمية والشخصيات العامة وحشد كبير من أولياء الأمور والطلاب.

تضمن الحفل عروضاً فنية لعدد من المدارس لمختلف الإدارات التعليمية، وعرضاً رياضياً للمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنين، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن أهم الإنجازات في قطاع التعليم خلال العام الماضي.

وعلى هامش الحفل تفقد محافظ الفيوم معارض الإدارات التعليمية المختلفة التي شملت أقسام تكنولوجيا التعليم، والتربية الزراعية، والمجال الصناعي، ومعرض التربية الخاصة، والتطوير التكنولوجي، والتربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والوسائل التعليمية، والمكتبات.

وأشاد المحافظ بمستوى الأعمال والأبحاث المقدمة، وأكد على إعداد كتيب يشتمل على ملخصات لأبحاث الطلاب، لافتاً إلى دراسة أفكار الطلاب وتطبيق عدد من مشروعاتهم المطروحة للتنفيذ على أرض الواقع، وعمل جداريات لبعض إبداعاتهم.

وأضاف محافظ الفيوم، أن طلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين سيحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، وأن منظومة التعليم فى الفيوم فى تحسن مستمر، كما أكد على أهمية الأنشطة المدرسية كأداة للابتكار والإبداع فى العملية التعليمية، وتفعيل دور التكنولوجيا، والتدريب علي كيفية توظيف المعلومة بما يعود بالنفع علي الطلاب والمجتمع.

وفى ختام الحفل قام المحافظ بتكريم القائمين على العرض الرياضي الخاص بالمدرسة الإعدادية الثانوية بنين بمنحهم شهادات التقدير.







