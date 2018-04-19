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محافظ الفيوم يبحث مع وفد الاستشعار عن بعد استغلال المحاجر والمياه الجوفية

الخميس، 19 أبريل 2018 02:33 م
محافظ الفيوم يبحث مع وفد الاستشعار عن بعد استغلال المحاجر والمياه الجوفية اجتماع المحافظ مع الوفد


الفيوم - رباب الجالى
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بحث الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، مع وفد هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة، الاستغلال الأمثل للمحاجر والمياه الجوفية فى مخططات التنمية بالمحافظة، بحضور اللواء ممتاز فهمى سكرتير عام المحافظة، والعميد تامر سعيد السكرتير العام المساعد، ومنى عزيز مدير عام الشئون العلمية والثقافية بهيئة الاستشعار عن بعد، والدكتورة هالة عفت رئيس شعبة الدراسات البيئية واستخدامات الأراضي بالهيئة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وأساتذة الجامعات ومديرى الإدارات ذات الصلة بديوان عام المحافظة.

تم خلال الاجتماع بحث مستقبل المياه الجوفية بالفيوم وعرض خرائط تفصيلية للأماكن المحتملة للمياه الجوفية، واستعراض نتائج الدراسات والأبحاث التي أُجريت بهذا الشأن في تلك المناطق، والتي توضح نسبة الملوحة بها ومناسيب المياه، كما تم عرض الدراسات المتعلقة بالمحاجر وتكوين قاعدة معلوماتية عنها والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لدعم خطط التنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية المشروع الذى تنفذه المحافظة بالتعاون مع هيئة الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، فى التعرف على الثروات الطبيعية التى تزخر بها المحافظة واستغلالها بالشكل الأمثل فى خدمة التنمية على أرض المحافظة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ومن ذلك المحاجر بأنواعها الرسمية وغير الرسمية ونوعية المواد المحجرية بكل منها، حيث تم اكتشاف مناطق محجرية جديدة تم تحديدها باستخدام بيانات المرئيات الفضائية عالية الدقة المكانية، وكذلك التعرف على مناطق المياه الجوفية وأعماقها والتكلفة المقترحة، لتحديد السبل المثلى لاستغلالها فى تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من المشروع.


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