محافظ أسيوط يفتتح وحدة حروق وعناية مركزة بمستشفى الإيمان العام







أسيوط - ضحا صالح

افتتح المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، اليوم الخميس، التوسعات الجديدة بوحدة الحروق ووحدة العناية المركزة بمستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحى غرب مدينة أسيوط بتكلفة تزيد عن 4 ملايين و250 ألف جنيه.

رافق المحافظ، الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب بجامعة أسيوط والدكتور عبد الرحمن فتح الله مدير عام مستشفى الإيمان العام والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى والدكتور يوسف صالح رئيس قسم الحروق بمستشفى أسيوط الجامعى وحسنى رجب مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة وذلك على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومى الذى يوافق 18 أبريل كل عام إحياءً لذكرى ثورة أهالى قرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م .

وقال المهندس ياسر الدسوقى فى بيان إن تطوير واستكمال وحدة الحروق بعد تزويدها بغرف عناية مركزة تضم 3 أسّرة وغرفة إفاقة من 3 أسّرة بالإضافة إلى غرفة عمليات لتصبح الوحدة هى الأولى من نوعها على مستوى الصعيد وليس أسيوط فحسب مشيرًا إلى إنه تم تمويل التطوير بالكامل على نفقة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الشون الصحية بقيمة 2 مليون جنيه وتضم أحدث المعدات والآلات اللازمة لإنقاذ مصابى الحروق وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأكد المحافظ أهمية العناية بكافة الأشياء التى تخدم الرعاية الصحية بطريقة مباشرة من ناحية الاحتياج الحقيقى والأقسام التى بها عجز فعلى شديد فى المنظومة الصحية كمصابى الحروق والتى لم تكن متوفرة بالفعل لدينا وتقديم خدمة صحية كاملة ومباشرة للمواطنين غير القادرين على مستوى الصعيد وبالطبع محافظة أسيوط بحكم تواجد المستشفى بها.

وأضاف محافظ أسيوط أن الخدمة التى ستقدم حاليا فى وحدة الحروق أصبحت متكاملة منذ استقبال المصاب طبقًا لحالته إلى أن يتماثل للشفاء وأن المستشفى سيكون مفتوحًا لاستقبال جميع الحالات من محافظات الصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أخذ على عاتقه العمل لتطوير أداء مؤسسات الدولة كافة بشتى الطرق فكان لـ "الصحة" نصيب كبير منها إذ اهتم بتحسين المنظومة الصحية والتى تعود بالفائدة على المواطنين فكان حريصًا على إنشاء عدد من المستشفيات وتطوير أخرى فضلًا عن توفير الأدوية اللازمة للمرضى وعلاج الأمراض المستوطنة.

وقال المحافظ إنه من ضمن الإنجازات التى تحققت فى مجال الصحة بأسيوط كانت افتتاح مستشفى الصدر بتكلفة تزيد عن 2 مليون جنيه والعمل على تطوير 5 مستشفيات مركزية بإجمالى تكلفة تزيد عن مليار و200 مليون جنيه والانتهاء من شبكة الغازات بمعظم المستشفيات كما تم فحص 430 ألف حالة فيروس سى تقريبًا وتم تقديم العلاج اللازم للحالات المصابة.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب بجامعة أسيوط بجهود المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط فى تطوير الخدمة الصحية على مستوى المحافظة والارتقاء بالأداء من خلال الدعم الذى توفره المحافظة لتطوير المستشفيات لافتًا إلى أن تواجد قسم الحروق بمستشفى الإيمان العام سوف يخفف الضغط على المستشفيات الجامعية ويتيح لها أيضا تحسين مستوى الخدمة الطبية بشكل أكبر.

وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة إن عملية التطوير جاءت بدعم من محافظ أسيوط لتطوير قسم الحروق بمستشفى الإيمان العام ليكون على مستوى جيد لتقديم الخدمة الصحية الكاملة للمصابين.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن فتح الله مدير مستشفى الإيمان العام أن وحدة الحروق كان بها 12 سريرا تم تطويرها لتصبح 30 سريرا مع إضافة غرفة عمليات وغرفة عناية مركزة وغرفة إفاقة مشيرًا إلى أن وحدة الحروق تخدم صعيد مصر كله بداية من المنيا وحتى شلاتين.

وقال الدكتور محمد جمال نائب مدير مستشفى الإيمان العام أن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط افتتح أيضًا وحدة العناية المركزة الجديدة بقسم الإصابات بالمستشفى بتكلفة تصل إلى 2 مليون و250 ألف جنيه إذ تضم 6 أسّرة وعلى أعلى مستوى من العناية الطبية مشيدًا بالدعم الكامل الذى يوليه المهندس ياسر الدسوقى لتطوير القطاع الصحى فى محافظة أسيوط.

جدير بالذكر أن برنامج احتفال المحافظة بالعيد القومى يشمل افتتاح 77 مشروعا من إجمالى 121 مشروعا على مستوى المحافظة فى مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية قدرها مليار و397 مليون جنيها.ً



افتتاح وحدة الحروق بمستشفى الإيمان



افتتاح وحدة الحروق بمستشفى الإيمان



افتتاح وحدة الحروق بمستشفى الإيمان