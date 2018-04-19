قافلة بنك الشفاء لأمراض العيون تستكمل أعمالها بمستشفى الفرافرة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

استكمل اليوم قافلة بنك الشفاء لأمراض العيون أعمالها بمستشفى الفرافرة لليوم الثاني على التوالي ، حيث وصل عدد حالات الكشف 1162حالة.

وقالت الدكتورة السيدة مشرف مدير عام الشئون الصحية بالوادي الجديد فى بيان لها أن القافلة قامت خلال اليوم الأول بتوقيع الكشف وإجراء عدد 100 عملية جراحية، وتقوم اليوم باستكمال أعمالها حيث تستهدف القافلة إجراء 202 عملية جراحية لأبناء مركز الفرافرة.

وأضافت مشرف أن القافلة ستتوجه إلى مستشفى الداخلة لمدة يومين عقب الانتهاء من مستشفى الفرافرة اليوم ، ومن المقرر أن تختتم القافلة أعمالها بمستشفى الخارجة العام لمدة يومين أيضاً ، مؤكدة على أن هذه الخدمات الطبية من كشف وإجراء عمليات تتم بالمجان لكافة الحالات المحتاجة لذلك .

من جانب اخر أعلن الشيخ أحمد رضوان، مدير عام منطقة الوادي الجديد الأزهرية ، أن المنطقة قد شاركت بمسابقه تحدى القراءة العربي للموسم الثالث لعام 2017/ 2018، للمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأضاف رضوان فى بيان له أن مشروع تحدى القراءة يهدف إلى تنمية الوعى والإدراك بالإضافة إلى نشر قيم التسامح والاعتدال وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع المجالات.

وأكد رضوان على أنه تم اختيار 10 طلاب من منطقه الوادي الجديد لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية وسوف يتم اعلان اسماء الفائزين مركزيا من القاهرة تمهيدا لتكريمهم.