فصل التيار الكهربى بعد غدا السبت بالغردقة من 9 صباحا حتى 2 ظهرا







البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ،عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات بعد غدا السبت .

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ،أن سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة تقسيم الموظفين، وشارع باتا، والمحافظة القديمة، واحدى المسنشفيات الخاصة بشارع باتا، وذلك بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا يوم السبت المقبل لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .