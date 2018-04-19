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فصل التيار الكهربى بعد غدا السبت بالغردقة من 9 صباحا حتى 2 ظهرا

الخميس، 19 أبريل 2018 10:55 ص
فصل التيار الكهربى بعد غدا السبت بالغردقة من 9 صباحا حتى 2 ظهرا انقطاع الكهرباء - ارشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ،عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات بعد غدا السبت .

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ،أن سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة تقسيم الموظفين، وشارع باتا، والمحافظة القديمة، واحدى المسنشفيات الخاصة بشارع باتا، وذلك بدأ من  الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا يوم السبت المقبل لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
 
 

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