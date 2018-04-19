فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمدينة قنا 4 ساعات

أعلن قطاع كهرباء قنا شرق فصل التيار الكهربائى عن مناطق (سيدى عبد الرحيم – الزبيدى – الجوازات - القرشى) بمدينة قنا وذلك يوم السبت الموافق 21 أبريل من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.

وأعلن القطاع فى بيان له أن سبب فصل التيار إجراء أعمال الصيانة.