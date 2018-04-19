فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمدينة قنا 4 ساعات

فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمدينة قنا 4 ساعاتالخميس، 19 أبريل 2018 07:18 م
قطاع كهرباء- أرشيفية
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