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فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمدينة قنا 4 ساعات

الخميس، 19 أبريل 2018 07:18 م
فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمدينة قنا 4 ساعات قطاع كهرباء- أرشيفية


قنا - هند المغربى
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أعلن قطاع كهرباء قنا شرق فصل التيار الكهربائى عن مناطق (سيدى عبد الرحيم – الزبيدى – الجوازات - القرشى) بمدينة قنا وذلك يوم السبت الموافق 21 أبريل من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.

وأعلن القطاع فى بيان له أن سبب فصل التيار إجراء أعمال الصيانة.

 


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