عريقات يدين إغلاق مؤسسة إعلامية بالقدس ويدعو لتوفير الحماية الدولية العاجلة

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أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قرار وزير جيش الاحتلال افيجدور ليبرمان بإغلاق مؤسسة إيليا للإعلام فى مدينة القدس المحتلة.

وأكد عريقات -فى تصريح صحفى، اليوم الخميس- أن إسرائيل تسعى إلى تهجير أبناء شعبنا قسرًا من القدس، وإلغاء وجودهم بأى ثمن، خاصة الصحفيين منهم، والمؤسسات الإعلامية والاجتماعية فى مخالفة للقانون الدولى والاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بالحفاظ على المؤسسات الفلسطينية فى القدس الشرقية.



وقال: أصبحت تدرك إسرائيل أن توثيق وعرض انتهاكاتها وممارساتها المخالفة للقانون الدولى بالصوت والصورة بات يشكل تهديدًا لادعاءاتها المزيفة بأنها دولة ديمقراطية، ويعرى ممارساتها العنصرية القمعية ضد أبناء شعبنا، ويكشف الوجه الحقيقى البشع للاحتلال.



وأكد عريقات أن هذا الإجراء الاحتلالى هو جزء من حملة إسرائيلية مدروسة لحجب الحقيقة عن العالم وتضليل الرأى العام الدولى لصالح ترويج الرواية الإسرائيلية المشوهة خاصة فى ظل تصاعد العدوان ضد أبناء شعبنا فى القدس المحتلة وقطاع غزة وجميع أراضى فلسطين المحتلة، وهذا ما تجلى فى استهدافها المتعمد للكوادر الصحفية الفلسطينية والدولية الذين تعتبرهم إسرائيل خطرًا مباشرًا على روايتها المزورة، وفضح صورتها الحقيقة أمام العالم.



ودعا جميع المؤسسات الحقوقية والاتحادات الصحافية الدولية إلى التدخل العاجل لردع تدابير الاحتلال، ومساءلة حكومة الاحتلال على خروقاتها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية فى فلسطين.