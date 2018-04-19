ضبط 3 أشخاص هاربين من 33 حكم بحملة أمنية بالقليوبية

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبه النفاذ على مستوى المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط هدير. ص هاربه من 10احكام، وصابر. ه هارب من 10 أحكام، وأحمد. إ هارب من 13 حكم، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.