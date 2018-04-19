video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 3 أشخاص هاربين من 33 حكم بحملة أمنية بالقليوبية

الخميس، 19 أبريل 2018 12:42 م
ضبط 3 أشخاص هاربين من 33 حكم بحملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - ارشيفية


القليوبية ـ نيفين طه
إضافة تعليق

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبه النفاذ على مستوى المديرية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط هدير. ص هاربه من 10احكام، وصابر. ه هارب من 10 أحكام، وأحمد. إ هارب من 13 حكم، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة أثناء إدخالها لنزيل بسجن الخانكة

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة