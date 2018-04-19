ضبط 3 أشخاص هاربين من 33 حكم بحملة أمنية بالقليوبية

ضبط 3 أشخاص هاربين من 33 حكم بحملة أمنية بالقليوبيةالخميس، 19 أبريل 2018 12:42 م
حملة أمنية - ارشيفية
إضافة تعليق
نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبه النفاذ على مستوى المديرية.
وأسفرت الحملة عن ضبط هدير. ص هاربه من 10احكام، وصابر. ه هارب من 10 أحكام، وأحمد. إ هارب من 13 حكم، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
إضافة تعليق
ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟
الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة