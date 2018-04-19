ضبط 28 سائقا يقودون تحت تأثير المواد المخدرة بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت الإدارة العامة للمرور بالوادى الجديد حملة مكبرة لفحص وتحليل المخدرات لسائقى المركبات فى عدة مواقع وأكمنة مرورية، التى أسفرت عن ضبط 28 شخصًا يقودون مركباتهم تحت تأثير المواد المخدرة بمراكز المحافظة الخمسة حيث كشفت التحاليل أن أغلب السائقين الذين ثبت إيجابية العينات لديهم يتناولون مخدر الحشيش والترامادول فى نفس التوقيت أثناء القيادة، وتحررت المحاضر اللازمة للسائقين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد تلقى إخطار من العميد عادل فوزى مدير إدارة مرور الوادى الجديد يفيد بتنفيذ حملة أمنية مكبرة بقيادة المقدم سليمان حيدر، وكيل ثانى إدارة المرور والرائد عمرو أحمد صالح رئيس وحدة مباحث المرور وتمكنت الحملة من إجراء تحاليل مواد مخدرة لـ171 سائق مركبة متنوعة وتبين إيجابية 28 للمواد المخدرة وسلبية 142 آخرين وامتناع سائق عن إجراء التحليل وتحررت محاضر بها وأحيلت على النيابة للتحقيق.