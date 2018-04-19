video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 28 سائقا يقودون تحت تأثير المواد المخدرة بالوادى الجديد

الخميس، 19 أبريل 2018 04:47 م
ضبط 28 سائقا يقودون تحت تأثير المواد المخدرة بالوادى الجديد حملة مرورية - أرشيفية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

نفذت الإدارة العامة للمرور بالوادى الجديد حملة مكبرة لفحص وتحليل المخدرات لسائقى المركبات فى عدة مواقع وأكمنة مرورية، التى أسفرت عن ضبط 28 شخصًا يقودون مركباتهم تحت تأثير المواد المخدرة بمراكز المحافظة الخمسة حيث كشفت التحاليل أن أغلب السائقين الذين ثبت إيجابية العينات لديهم يتناولون مخدر الحشيش والترامادول فى نفس التوقيت أثناء القيادة، وتحررت المحاضر اللازمة للسائقين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

وكان اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد تلقى إخطار من العميد عادل فوزى مدير إدارة مرور الوادى الجديد يفيد بتنفيذ حملة أمنية مكبرة بقيادة المقدم سليمان حيدر، وكيل ثانى إدارة المرور والرائد عمرو أحمد صالح رئيس وحدة مباحث المرور وتمكنت الحملة من إجراء تحاليل مواد مخدرة لـ171 سائق مركبة متنوعة وتبين إيجابية 28 للمواد المخدرة وسلبية 142 آخرين وامتناع سائق عن إجراء التحليل وتحررت محاضر بها وأحيلت على النيابة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تخصيص 36 ألف متر أراضى لتنفيذ مشروعات خدمية بالوادى الجديد

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة