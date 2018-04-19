video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 2008 مخالفات مرورية وتنفيذ 1174 حكما فى حملة مكبرة بالفيوم

الخميس، 19 أبريل 2018 12:36 م
ضبط 2008 مخالفات مرورية وتنفيذ 1174 حكما فى حملة مكبرة بالفيوم حملة أمنية - أرشيفية


الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق

شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، ضبطت خلالها 9 قضايا سلاح ناري بدون ترخيص و82 قضية تموينية متنوعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 75 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، و2008 مخالفة وجنحة مرورية، وتم تنفيذ 1174 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، و688 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.

وتم ضبط قضيتين اتجار بالمخدرات، و4 قضايا متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، ومراقب هارب، وتم استهداف مسجلين خطرين منهم فحص 65 مسجل خطر، و32 محكوم عليه، و14 قضية متنوعة في مجال المسطحات، و13 قضية متنوعة بينهم 2 حكم جناية، وحكم حبس، و2 حكم غرامة في مجال الأحداث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل إدارة غرب الفيوم التعليمية يكشف خطة التطوير بتدريب 1950 معلما

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة