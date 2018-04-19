ضبط 2008 مخالفات مرورية وتنفيذ 1174 حكما فى حملة مكبرة بالفيوم







الفيوم - رباب الجالي

شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، ضبطت خلالها 9 قضايا سلاح ناري بدون ترخيص و82 قضية تموينية متنوعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 75 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، و2008 مخالفة وجنحة مرورية، وتم تنفيذ 1174 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، و688 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.

وتم ضبط قضيتين اتجار بالمخدرات، و4 قضايا متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، ومراقب هارب، وتم استهداف مسجلين خطرين منهم فحص 65 مسجل خطر، و32 محكوم عليه، و14 قضية متنوعة في مجال المسطحات، و13 قضية متنوعة بينهم 2 حكم جناية، وحكم حبس، و2 حكم غرامة في مجال الأحداث.