ضبط مصنعين لتصنيع زيوت طعام مجهولة المصدر بالقناطر الخيرية







القليوبية نيفين طه

نفذت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين حملة مكبرة على السلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

أسفرت الحملة عن ضبط خالد. ى 61سنه، صاحب سوبر ماركت، وذلك لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم ضبط 9زجاجة كوكاكولا سعه الزجاجة 800 جم منتهية الصلاحية.

كما تم أيمن. م 40 سنه، المسئول عن محل بقالة وذلك لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى وتم ضبط 60 كيس سناكس منتهى الصلاحية، وكريم. ج 40 سنه، المسئول عن سوبر ماركت، وذلك لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى وتم ضبط ( 47) قطعه بسكويت وكيك انواع مختلفة منتهية الصلاحية.

وضبط وليد. ر، المدير المسئول عن مصنع العلامية لتعبئة المواد الغذائية( زيت طعام )، وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه سلع غذائية مجهولة المصدر وخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتهـا ومصدرها واستخدامة علامة تجارية مملوكة لشركات كبرى ( السندباد ) على انه توكيل لتلك العلامة وطرحه للبيع بالاسواق بهدف تحقيق أرباح طائلة مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط خالد. ا 38 سنه و المدير المسئول عن شركة حبوبة فاملى لتعبئة المواد الغذائية ( زيت طعام )، وذلك لاستخدامة سلع غذائية مجهولة المصدر وخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتهـــــا ومصدرها واستخدامة علامة تجارية غير مسجلة ( حبوبة فاملى ) على انه توكيل لتلك العلامة واعادت طرحه للبيع بالاسواق لجمهور المستهلكين على انة توكيل لتلك العلامة مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.