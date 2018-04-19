صور.. محمد: زوجتى تحتاج لحقن مجهرى بـ30 ألف جنيه كى ننجب بعد 9 سنوات زواج







كتب الأمير نصرى

شاب بسيط وحيد أسرته يعيش باحدى قرى الصعيد تزوج منذ 9 سنوات ولم ينجب حتى الآن حيث تحتاج زوجته لمنظار رحم ثم إجراء عملية حقن مجهرى، حيث يسافر إلى مصر للبحث عن عمل والبحث عن علاج لزوجته.

قال محمد فاروق محمد 36 سنة انا من مدينة المراغة محافظة سوهاج وأقيم حاليا شارع 16 منزل 17 من شارع اﻻعتماد متفرع من الوحدة - إمبابة – الجيزة، أسرتى تتكون من 5 أفراد وأنا العائل الوحيد لها تزوجت منذ 9 سنوات من ابنه خالتى ولم ننجب حتى الآن ذهبنا لكثير من الأطباء والمستشفيات وصرفنا كل ما نملك.

تابع أجريت تحاليل وكشوفات طبية لزوجتى والتقارير أثبتت أنها تحتاج لمنظار رحم ثم حقن مجهرى، وذهبت لحوالى 7 أطباء بسوهاج، وكل طبيب يصف لى لنا علاج بدون فائدة ثم أحضرت زوجتى إلى القاهرة لطبيب نساء وتوليد بمستشفى اليوم الواحد قال لنا تحتاج لحقن مجهرى وستتكلف 30 ألف جنيه ثم ذهبنا لطبيب أخر قال لنا ممكن أساعدكم وأخفض المبلغ شويه لكننا لا نملك أى مبلغ.

أضاف أجريت عملية إزالة كيس دهن على المبيض لزوجتى منذ 3 سنوات وبعدها امتلأ الكيس مرة أخرى ثم أجرينا عملية انتشال الكيس الدهنى.

وأكد: أنا وحيد وأقربائى بيعايرونى لأنه ليس معى أوﻻد، كما يلحون عليا كى أتزوج مرة أخرى ولكن أنا بأحب زوجتى وهى ليس لها ذنب ونفسى أخلف.

نفسى أجرى منظار رحم ثم عملية حقن مجهرى ب 30 ألف جنيه لزوجتى وعمل أصرف منه على أسرتى للتواصل ت / 01117671567 – 01284896444



التقارير والتحاليل الطبية



التقارير والتحاليل الطبية



التقارير والتحاليل الطبية



التقارير والتحاليل الطبية



التقارير والتحاليل الطبية



التقارير والتحاليل الطبية



التقارير والتحاليل الطبية



التقارير والتحاليل الطبية



التقارير والتحاليل الطبية



التقارير والتحاليل الطبية



التقارير والتحاليل الطبية



التقارير والتحاليل الطبية



التقارير والتحاليل الطبية



محمد فاروق محمد



محمد فاروق محمد



محمد فاروق محمد