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الخميس، 19 أبريل 2018 06:20 م
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صور.. عرب 48 يتظاهرون للمطالبة بعودة الفلسطينيين المهجرين لمنازلهم

الخميس، 19 أبريل 2018 05:39 م
صور.. عرب 48 يتظاهرون للمطالبة بعودة الفلسطينيين المهجرين لمنازلهم مظاهرات عرب 48


كتب عبد الوهاب الجندى
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تظاهر عشرات الأشخاص من عرب 48 فى مدينة "عتليت" المحتلة تضامنا مع الفلسطينيين فى حق العودة إلى ديارهم اليوم الخميس.

وحمل المتظاهرون لافتات مناهضة لسلطات الاحتلال، ومطالبة بحق الفلسطينيين المهجرين إلى منازلهم، وفق صور وكالة رويترز.

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

 

فتاة رسمت العلم على وجهها
فتاة رسمت العلم على وجهها

 

متظاهر يحمل لافتة
متظاهر يحمل لافتة

 

مظاهرات عرب 48
مظاهرات عرب 48

 

مظاهرات عرب إسرائيل
مظاهرات عرب إسرائيل

 

 


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