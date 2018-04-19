صور.. عرب 48 يتظاهرون للمطالبة بعودة الفلسطينيين المهجرين لمنازلهم

صور.. عرب 48 يتظاهرون للمطالبة بعودة الفلسطينيين المهجرين لمنازلهمالخميس، 19 أبريل 2018 05:39 م
مظاهرات عرب 48
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تظاهر عشرات الأشخاص من عرب 48 فى مدينة "عتليت" المحتلة تضامنا مع الفلسطينيين فى حق العودة إلى ديارهم اليوم الخميس.
وحمل المتظاهرون لافتات مناهضة لسلطات الاحتلال، ومطالبة بحق الفلسطينيين المهجرين إلى منازلهم، وفق صور وكالة رويترز.
جانب من التظاهر
فتاة رسمت العلم على وجهها
متظاهر يحمل لافتة
مظاهرات عرب 48
مظاهرات عرب إسرائيل
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