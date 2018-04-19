video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. زحام شديد فى آخر يوم للتقديم بوظائف "النصر للتعدين" بأسوان

الخميس، 19 أبريل 2018 06:28 م
صور.. زحام شديد فى آخر يوم للتقديم بوظائف "النصر للتعدين" بأسوان


أسوان – صلاح المسن
إضافة تعليق

شهد اليوم الأخير للتقديم للوظائف بشركة النصر للتعدين بأسوان، زحاما شديدا من المتقدمين، وذلك أمام المقر الإدارى لشركة النصر للتعدين بأسوان بالمحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

كانت شركة النصر للتعدين بمحافظة أسوان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، أعلنت عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، فى الوظائف التخصصية والوظائف الفنية والوظائف المكتبية والوظائف الحرفية والمعاونة، وبدء التقديم اعتباراً من السبت الموافق الـ14 من شهر أبريل الجارى وحتى الخميس الموافق الـ19 من شهر أبريل الجارى.

 

شركة النصر للتعدين
شركة النصر للتعدين

 

طوابير المتقدمين
طوابير المتقدمين

 

تكدس المتقدمين
تكدس المتقدمين

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تكريم رئيس جامعة أسوان فى الدورة الثالثة لمسرح الجنوب

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تعدين

وظائف




لا تفوتك
الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة