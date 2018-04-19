صور.. زحام شديد فى آخر يوم للتقديم بوظائف "النصر للتعدين" بأسوان

صور.. زحام شديد فى آخر يوم للتقديم بوظائف "النصر للتعدين" بأسوانالخميس، 19 أبريل 2018 06:28 م
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شهد اليوم الأخير للتقديم للوظائف بشركة النصر للتعدين بأسوان، زحاما شديدا من المتقدمين، وذلك أمام المقر الإدارى لشركة النصر للتعدين بأسوان بالمحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.
كانت شركة النصر للتعدين بمحافظة أسوان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، أعلنت عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، فى الوظائف التخصصية والوظائف الفنية والوظائف المكتبية والوظائف الحرفية والمعاونة، وبدء التقديم اعتباراً من السبت الموافق الـ14 من شهر أبريل الجارى وحتى الخميس الموافق الـ19 من شهر أبريل الجارى.
شركة النصر للتعدين
طوابير المتقدمين
تكدس المتقدمين
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