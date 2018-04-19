صور.. جولة فى أسواق الخضروات واللحوم بالإسكندرية قبل رمضان







الإسكندرية – أسماء على بدر

تستعد أسواق الإسكندرية لاستقبال شهر رمضان المبارك بعرض البضائع والخضروات بشكل مميز ووضع زينة رمضان فى الأسواق الشعبية، وأجرى "اليوم السابع" جولة داخل أكبر وأشهر أسواق الإسكندرية لمعرفة الاستعدادات والأسعار خلال الفترة الحالية وتوقع انخفاضها فى الأيام المقبلة.

ويقول مصطفى عيد، أحد التجار، إن هناك استقرارا فى أسعار بض الخضروات لكن هناك قفزة فى البعض الآخر مثل الطماطم، وذلك بسبب ندرة بعض المحاصيل.

وأضاف أن هناك ارتفاعا فى بعض أسعار الخضروات مثل الثوم الذى وصل من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو البصل وصل إلى 6 جنيهات للبصل الأحمر، واستقرار البصل الأبيض على سعر 2.5 جنيه، وارتفاع سعر الجزر إلى 8 جنيه.

بينما قال أحمد فتح الله أحد التجار بسوق الحقانية إن ارتفاع الأسعار يأتى بسبب فاصل الزرع والحصاد، مؤكداً أنه سيتم انخفاضها خاصة مع موجه الحر القادمة واستقبال فصل الصيف الذى يكثر فيه الخضروات فى السوق وبسبب ارتفاع درجات الحرارة يتم خفض أسعارها حتى لا تفسد.

وأضاف أن متوقع أن يصل سعر الطماطم إلى 3 جنيهات للكيلو فى بداية شهر رمضان المبارك واستقرار فى أسعار باقى الخضروات خاصة فى البصل والثوم وهى أنواع يشتريها باستمرار المواطنين خاصة فى تلك الفترة.

وعن أسعار اللحوم فهناك تفاوت بعض الشىء عن الأسعار مقارنة بأسعار محلات الجزارة الخاصة ومنافذ اللحوم البلدى التابعة لوزارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية أو القوات المسلحة.

ويقول محمد مصطفى، أحد المواطنين، إن اسعار اللحوم فى المنافذ الرسمية تكون أفضل كثيراً عن محلات الجزارة وهى بنفس الجودة، موضحا أنه يقوم بشراء اللحوم من المنافذ الخاصة بوزارة الداخلية المنتشرة بجميع مناطق الإسكندرية بسعر 80 جنيها للكيلو فى حين سعرها فى محلات الجزارة وصل إلى 150 جنيها.

فيما أكد شعبان فتحى، أحد المواطنين، أن الأسعار يكون فيها اختلاف عن الأسواق الشعبية، كما أن هناك فارق فى نوعية الخضروات، خاصة أن الأسواق الشعبية يكون فيها الخضروات بكثرة ويكون طازج أكثر من الأنواع الموجودة فى السوبر ماركت التى يتم تخزينها فى الثلاجات لأيام لحفظها.

وأضاف أن فى شهر رمضان يزيد الإقبال على المنافذ الكبرى فى اللحوم شراء اللحوم والأجبان.

ولم تختلف أسعار الأسماك عن الحوم فهناك استقرار فى أسعار الأسماك، خاصة البلطى الذى يبدأ سعره من 20 جنيها حتى 30 جنيها للأحجام الكبيرة، بينما يصل سعر الجمبرى إلى 300 جنيه للجامبو.







































































