صور.. إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بدار السلام بسوهاج







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن استمرار حملات الإزالة المكبرة بناحية مركز دار السلام، حيث تم إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار جهود المحافظة والدولة فى القضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

ومن جانبه قال لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام إن الوحدة المحلية قامت بحملة ازالات مكبرة بناحية قرية البلابيش قبلى الشيخ إمبادر، وأسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 25 قيراط، وذلك بالاشتراك مع قوات قطاع أمن الشرق، ومركز شرطة دار السلام، وجارى أعمال المتابعة وتكثيف الحملات.

وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزارعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف.



ازالات دار السلام



ازالات دار السلام



ازالات دار السلام



ازالات دار السلام