صحة الاسكندرية تنظم المؤتمر العلمى الثالث للصيدلة الاكلينيكية

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية المؤتمر العلمى الثالث الصيدلية الإكلينيكية الإدارة العامة للصيدلية لمديرية الشئون الصحية ، و ذلك اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة الاسكندرية برعاية الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و بإشراف دكتورة هالة عبده مدير إدارة الصيادلة لمديرية الشئون الصحية .



و بحضور ما يزيد عن 200 من الصيادلة بمستشفيات وزارة الصحة والجامعة وبعض الوحدات المفعل بها مراكز المعلومات الدوائية داخل وخارج الإسكندرية .



وأشارت الدكتورة ميرفت السيد المسئول الاعلامى بالمديرية ان المحاور الرئيسية لجلسات المؤتمر كانت انطلاقا لأهمية دور الصيدلى فى المنظومة الصحية ومشاركته الفعالة مع باقى الفريق الطبى لتقديم المعلومات الدوائية و التثقيف الدوائي المريض مما يساهم فى تحسين الخدمة الطبية .



واكدت ان الهدف الرئيسى للمؤتمر الوصول الى الاستخدام الامن للمسكنات وترشيد استهلاكها وذلك لما لها من آثار جانبية .



كما ناقش اخر المستجدات العلمية فى مجالات الصيدلة وكان انطلاق فاعليات المؤتمر يعكس ابعاد ورؤية جديدة فى مجال ممارسة الصيدلة بما يعطى دلالات اقتصادية للترشيد والاستخدام الامثل للدواء.