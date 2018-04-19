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صحة الاسكندرية تنظم المؤتمر العلمى الثالث للصيدلة الاكلينيكية

الخميس، 19 أبريل 2018 04:25 م
صحة الاسكندرية تنظم المؤتمر العلمى الثالث للصيدلة الاكلينيكية جانب من المؤتمر


الاسكندرية جاكلين منير
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نظمت مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية  المؤتمر العلمى الثالث الصيدلية الإكلينيكية الإدارة العامة للصيدلية لمديرية الشئون الصحية  ، و ذلك   اليوم الخميس  بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة الاسكندرية  برعاية الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و بإشراف دكتورة هالة عبده مدير إدارة الصيادلة لمديرية الشئون الصحية .

و بحضور ما يزيد عن 200 من الصيادلة  بمستشفيات وزارة الصحة والجامعة وبعض الوحدات المفعل بها مراكز المعلومات الدوائية داخل وخارج الإسكندرية .

وأشارت الدكتورة ميرفت السيد المسئول الاعلامى بالمديرية  ان المحاور الرئيسية لجلسات المؤتمر كانت انطلاقا لأهمية دور الصيدلى فى المنظومة الصحية ومشاركته الفعالة مع باقى الفريق الطبى لتقديم المعلومات الدوائية و التثقيف الدوائي المريض مما يساهم فى تحسين الخدمة الطبية  .

واكدت ان  الهدف الرئيسى للمؤتمر الوصول الى الاستخدام الامن للمسكنات وترشيد استهلاكها وذلك لما لها من آثار جانبية .

 كما ناقش اخر المستجدات العلمية فى مجالات الصيدلة  وكان انطلاق فاعليات المؤتمر يعكس ابعاد ورؤية جديدة فى مجال ممارسة الصيدلة بما يعطى دلالات اقتصادية للترشيد والاستخدام الامثل للدواء.

 


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