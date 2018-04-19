صحة الاسكندرية تنظم المؤتمر العلمى الثالث للصيدلة الاكلينيكية

صحة الاسكندرية تنظم المؤتمر العلمى الثالث للصيدلة الاكلينيكيةالخميس، 19 أبريل 2018 04:25 م
جانب من المؤتمر
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نظمت مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية المؤتمر العلمى الثالث الصيدلية الإكلينيكية الإدارة العامة للصيدلية لمديرية الشئون الصحية ، و ذلك اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة الاسكندرية برعاية الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و بإشراف دكتورة هالة عبده مدير إدارة الصيادلة لمديرية الشئون الصحية .
و بحضور ما يزيد عن 200 من الصيادلة بمستشفيات وزارة الصحة والجامعة وبعض الوحدات المفعل بها مراكز المعلومات الدوائية داخل وخارج الإسكندرية .
وأشارت الدكتورة ميرفت السيد المسئول الاعلامى بالمديرية ان المحاور الرئيسية لجلسات المؤتمر كانت انطلاقا لأهمية دور الصيدلى فى المنظومة الصحية ومشاركته الفعالة مع باقى الفريق الطبى لتقديم المعلومات الدوائية و التثقيف الدوائي المريض مما يساهم فى تحسين الخدمة الطبية .
واكدت ان الهدف الرئيسى للمؤتمر الوصول الى الاستخدام الامن للمسكنات وترشيد استهلاكها وذلك لما لها من آثار جانبية .
كما ناقش اخر المستجدات العلمية فى مجالات الصيدلة وكان انطلاق فاعليات المؤتمر يعكس ابعاد ورؤية جديدة فى مجال ممارسة الصيدلة بما يعطى دلالات اقتصادية للترشيد والاستخدام الامثل للدواء.
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