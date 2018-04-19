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سحب الأراضى المخصصة للمصالح الحكومية غير المستغلة بالوادى الجديد

الخميس، 19 أبريل 2018 04:31 م
سحب الأراضى المخصصة للمصالح الحكومية غير المستغلة بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، توجيهات عاجلة للجهات المختصة بسرعة البدء فى أعمال حصر ومراجعة كافة الأراضى التى تم تخصيصها للمصالح والهيئات الحكومية على مستوى مراكز المحافظة منذ أكثر من 3 سنوات، ولم يتم استغلالها، تمهيدا للبدء فى إجراءات سحبها، وإعادة تخصيصها مرة أخرى وفقا لخطط المحافظة التنموية .

وقال الزملوط، فى تصريحات صحفية، إن إجراءات سحب الأراضى المخصصة للجهات والمصالح الحكومية يأتى فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة التى يتم تخصيصها لتنفيذ مشروعات حيوية وخدمية، حيث يتم سحبها من الجهات التى تم التخصيص لها نظرًا لعدم الجدية فى تنفيذ المشروعات على أن يتم إعادة النظر فى أسباب تأخر تنفيذ تلك المشروعات وبحث آليات إيجاد حلول لها.


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