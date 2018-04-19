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رئيس مدينة بورفؤاد: إزالة المزارع السمكية المخالفة للقانون

الخميس، 19 أبريل 2018 11:57 ص
رئيس مدينة بورفؤاد: إزالة المزارع السمكية المخالفة للقانون مزارع سمكية


بورسعيد- محمد فرج
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أكد عبد الحكيم القاضى رئيس مجلس مدينة بورفؤاد لـ "اليوم السابع"، بأنه توجه بصحبة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 335 لسنة 2018 فى إطار توجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان لحصر المزارع السمكية المخالفة بمنطقة سهل الطينة على الطبيعة والتى تقدر مساحتها 19 ألفا و327 فدانا، تمهيدا لإزالتها وتحويلها للاستزراع النباتى .

ولفت إلى أن اللجنة المشكلة بعضوية كل من: المستشار الهندسى والزراعى والأملاك والمساحة وحماية أملاك الدولة والشئون القانونية والإدارة الهندسية ببورفؤاد بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الموارد المائية والرى وجهاز تنمية شمال سيناء ومراقبة التنمية والتعاون بشرق القناة، باشرت عملها  على الطبيعة من خلال مراجعة أرض شركة الرواء بمساحه 720 فدانا حيث تبين استجابة بعض المواطنين بالقيام بتجفيف المزارع السمكية.

مؤكدا بأنه من خلال الفحص على الطبيعة تبين وجود بعض المواطنين يقومون بالاستزراع السمكى، فتم التنبيه عليهم بإزالتها وسرعة التحول للاستزراع النباتى، وفى حالة عدم الاستجابة سوف يتم إزالة المخالفة بالقوة الجبرية طبقا للقانون.

وفى سياق متصل، أكد القاضى أن المحافظ شدد على أنه لن يتم السماح مطلقا  بمزاولة الاستزراع السمكي بمنطقة سهل الطينة، موضحا بأنه تم منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة العديد من الإنذارات ومنحهم أكثر من مهلة منذ أكثر من عام ونصف حتى يتمكنوا من تقنين الأوضاع، حتى يتسنى لهم  زراعتها دورة واحدة لإنتاج محصول الأرز مع  توفير المياه اللازمة للرى .

 وتابع  أن إجمالى مساحة الأراضى بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد تبلغ 42946 فدانا وسوف يتم  إدراجها من خلال جدول زمنى لتحويلها إلى أراضى زراعية  صالحة لزراعة كافة المحاصيل الزراعية  فور إنتهاء الدورة الأولى من زراعة محصول الأرز.

 

 


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