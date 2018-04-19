رئيس مدينة البياضية: إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 120 فدانا

رئيس مدينة البياضية: إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 120 فداناالخميس، 19 أبريل 2018 05:00 ص
إزالة تعديات - صورة أرشيفية
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أعلن محمد سيد سليمان رئيس مدينة البياضية، عن تنفيذ 15 قرار إزالة على أملاك الدولة بمنطقة الحبيل، وذلك على مساحة 120 فدانا، وتمت إعادة الأراضى لحالتها وذلك فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر المشددة لرؤساء المدن للحفاظ على أملاك الدولة بإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة عليها.
وأضاف رئيس مدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز حمله مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الأقصر للقيام بإزالة كافة أشكال التعدى على إملاك الدولة بناحية الحبيل البياضية، وأسفرت الحملة بتنفيذ عدد خمسة عشر قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بالمبانى والزراعات بالقرارات، شملت أرقام (1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،16،17،21،23،24) لسنة 2018، وبإجمالى المساحة التى تم إزالة جميع التعديات عليها 120 فدانا، وإعادة الأرض لحالتها الأولى بما فيها مساحة واحد وثلاثين فدانا، مخصصة لإقامة مشروعات عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع التعديات مرة أخرى.
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