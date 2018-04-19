رئيس مدينة أبورديس يناقش الخطة الاستثمارية‏ للمدينة

رئيس مدينة أبورديس يناقش الخطة الاستثمارية للمدينةالخميس، 19 أبريل 2018 01:33 م
احمد عبد العظيم رئيس مدينة ابورديس
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ناقش أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس الخطة الاستشمارية لعام 2018/2019 ،والتى تبلغ سبعة ملايين وثلاثمائة جنيها ،وذلك لتنفيذ المشروعات الخدمية الاهالى المدينة ،التى تساهم فى خلق تنمية حقيقية تخدم شباب المدينة.
كما تم مناقشة كافة بنود الخطة المختلفة لتلبية احتياجاتهم الفعلية، التى تحرص الدولة على تحقيقها فى كافة خططها، بحضور عدد من اهالى وقيادات ومهندسى مدينة ابورديس.
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