رئيس جامعة بيتاجورسيك الروسية فى زيارة لدير السيدة العذراء بأسيوط







أسيوط - محمود عجمى

استقبل دير السيدة العذراء بجبل درنكة بأسيوط زيارة من ضيوف جامعة أسيوط من وفد جامعة بيتاجورسيك الروسية والذي يترأسه الدكتور الكسندر جربونوف رئيس جامعة بيتاجورسك ، ويضم الدكتور يورى جرانكين نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور فيكتور ميشين رئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة ، والدكتور إبراهيم إبرامجوف رئيس قسم اللغات الشرقية ببيتاجورسك ، وذلك ضمن برنامج زيارتهم لجامعة أسيوط والذي يمتد على مدار عدة أيام .

وقد أوضح الدكتور صلاح أبو الهوى مدير مركز تعليم اللغة الروسية ومنسق علاقات الجامعة مع جامعات روسيا الاتحادية، أن الزيارة الرسمية لوفد جامعة بيتاجورسيك تستغرق عدة أيام تضمنت عدة اجتماعات مع الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة ،وافتتاح أول مركز لتعليم اللغة الروسية على مستوى الجامعات المصرية وإعلانه فى الشرق الأوسط أول شريك لشبكة معهد بوشكين الدولية وزيارة لأهم مبانى ومنشآت الجامعة .

وتتضمن الزيارة جانب برنامج ترفيهي لزيارة أهم المعالم السياحية فى محافظة أسيوط وفى العاصمة المصرية ،وذلك لإبراز ما تتمتع به مصر من أمن وأمان والمساهمة فى التعريف بما تملكه مصر من أماكن أثرية وسياحية متميزة، والتي تأتى رحلة العائلة المقدسة فى درنكة بأسيوط ،كواحدة من أهم تلك المعالم الآثرية والدينية التي يجب إظهارها للعالم بأكمل .