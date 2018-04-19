توريد 16 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة







البحيرة - ناصر جودة

أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أن إجمالى كمية الأقماح التى تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 16 ألف طن و814 كيلو حتى الآن، وذلك من إجمالى المساحة المنزرعة قمح بنطاق المحافظة والتى تقدر ب 360 ألفا و487 فدانا، كما أكدت محافظ البحيرة على جاهزية 32 شونة بمدن ومراكز المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين.

ووجهت محافظ البحيرة بضرورة متابعة أعمال التوريد والالتزام بالضوابط للحفاظ على سلامة القمح ومنع تهدير أى كميات منه وشددت على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة وعدم تسرب اقماح مستوردة بالإضافة إلى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.