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تموين الأقصر تعلن وصول 1872 بطاقة تموينية جديدة

الخميس، 19 أبريل 2018 10:13 م
تموين الأقصر تعلن وصول 1872 بطاقة تموينية جديدة بطاقه تموين -ارشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، الْيَوْمَ، الخميس، عن وصول 1872 بطاقة تموينية جار فحصها وتسليمها إلى الإدارات والمكاتب التموينية حتى يتم تسليمها إلى أصحابها.

 

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه منذ بدء تطبيق منظومة التموين الجديدة فى أول يناير 2018 حتى الآن، بلغ اجمالى البطاقات التموينية الجديدة مابين بطاقات بدل تالف وبدل فاقد واستخراج بطاقات جديدة وحالات فصل اجتماعى 14470 بطاقة تموينية.

 

وأضاف أنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد وتالف أو إصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز محافظة الأقصر.

 


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