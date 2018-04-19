تموين الأقصر تحرر 14 محضرا لسلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملة موسعة







الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات على الأسواق والمخابز، وذلك بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، أسفرت عن تحرير وتحرير 14 محضرا لسلع غذائية منتهية الصلاحية ومخالفات مخابز متنوعة، وجارى استكمال الحملات لضبط المخالفات.

وأعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الحملة خرجت بناءا على توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز، ونجحت فى تحرير 14 محضرا، شملت سلع غذائية منتهية الصلاحية وتوقيف 6 مخابز عن العمل وتصرف فى 6 شكاير دقيق مخابز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن وتجميع 6 شكاير دقيق مخابز وجارى العرض على النيابة العامة.