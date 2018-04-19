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تعيين رئيسان لمدينة الزقازيق بعد تدنى مستوى الخدمة فيها

الخميس، 19 أبريل 2018 10:39 ص
تعيين رئيسان لمدينة الزقازيق بعد تدنى مستوى الخدمة فيها اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
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قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تعيين كلاً من العميد حاتم عباس السبع رئيس مركز ومدينة ديرب نجم لتولى رئيس حى أول الزقازيق والعقيد أحمد أنور عيسى رئيس مركز ومدينة مشتول السوق لتولى رئيس حى ثان، تجديداً للثقة بهم وإستناداً لكفاءتهم نظراً لقدرتهم على تحمل المسئولية والمجهود الرائع والأداء المتميز والإخلاص والتفانى فى العمل وإنكار الذات فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد المحافظ فى بيان، أن هدف التغييرات فى رؤساء الأحياء تطوير آلية العمل ومراجعة الأداء نظراً لما تشهده أحياء مدينة الزقازيق "حى أول / حى ثان" من تدنى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد تقييم لمستوى أدائهم السابق والمتميز لما هو مشهود لهم بالكفاءة وحسن الأداء فى العمل والتأكد من قدراتهما لإيجاد الحلول الفورية والسريعه لجميع المشاكل بأحياء المدينة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات الخدمية من خلال مجالس الأحياء والتواصل المستمر والدائم مع المواطنين لحل مشاكلهم وإزالة كافة المعوقات التى تقف حائلاً أمام تنفيذ المشروعات الخدمية لدخولها الخدمة فى أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وكذلك إظهار مجالس الأحياء بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق والمُشرف لمدينة الزقازيق كعاصمة لمحافظة الشرقية.

 

 

 


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