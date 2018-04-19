تحصيل 90 مليون جنيه من متأخرات المزادات السابقة بالسويس







السويس - سيد نون

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس ،اجتماعاً اليوم بلجنة استرداد اراضي الدولة للوقوف على الموقف التنفيذي ،لأراضي الدولة الاميرية والزراعية ،التي تم حصرها لاستكمال اجراءات التقنين واسترداد حق الشعب .

وقدمت اللجنة بيان بعدد طلبات التقنين المقدمة ،التى وصلت حتى الآن 2642 ملف و جارى اتخاذ اجراءات عمل لجان الفحص والمعاينة .

وأكد المحافظ على اللجان بسرعة ادخال الملفات والانتهاء من اجراءات الفحص والمعاينة والتنسيق بين اللجان ،لسرعة البت في الطلبات المستحقة وغير المستحقة.

كما اكد حامد على مدير لجنة الفحص باخطار المواطنين بسرعة التقدم لسداد الرسوم المستحقة خلال 30 يوم من اصدار اذن الفحص وذلك لحفظ الحقوق القانونية واستكمال اجراءات المعاينة .

و خلال الاجتماع اشار المحافظ ،إلى أنه تم التصديق على 30 قرار بسحب 30 قطعة أرض من المزادات السابقة ،منذ عام 1993 حتى عام 2016 التى لم يسدد اصحابها المستحقات المقررة عليهم ،و128 قرار لسحب 146 قطعة أرض ،و ذلك منذ يوليو و اكتوبر 2017، مشيراً إلى أنه تم تحصيل 90 مليون جنيه من مستحقات الدولة فى المزادات العلنية السابقة خلال الثلاثة شهور الماضية ،وتم تحويل 56 ملف للنيابة بواقع 74 قطعة ارض للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة ومديونيات المزادات السابقة .

وأعلن حامد أنه سوف يتم طرح 21 قطعة أرض فضاء للمزاد العلني ،خلال الفترة القادمة من الأراضى المستردة.

وأشار المحافظ علي الإدارة القانونية علي ضرورة انذار المواطنين قبل التحويل للنيابة العامة، وإعطاء مهلة لمن سدد 50% من المديونيات لمدة 6 شهور لاستكمال المبالغ المستحقة عليه.