انتهاء عملية إخراج مسلحى "جيش الإسلام" وعوائلهم من الضمير فى ريف دمشق

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أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بانتهاء عملية انسحاب مسلحى تنظيم "جيش الإسلام" التابع للمعارضة السورية المسلحة مع عوائلهم من مدينة الضمير فى ريف دمشق الشمال شرقى، إلى مدينة جرابلس فى ريف حلب الشمالى.

وأوضحت القناة اليوم الخميس أن 30 حافلة تقل 1826 شخصا، بينهم 600 مسلح، انطلقت فى إطار قافلة واحدة باتجاه جرابلس، تطبيقا للاتفاق الذى تم التوصل إليه بين دمشق وقيادة التنظيم المعارض.

وأكدت القناة أن ما بين 2500 و3000 مسلح قرروا تسوية أوضاعهم والبقاء فى البلدة التى ستعلن بعد ذلك خالية من الوجود المسلح فيها.

كانت قد انطلقت، فى قت سابق اليوم، عملية انسحاب مسلحى تنظيم "جيش الإسلام"، التابع للمعارضة المسلحة، من مدينة الضمير فى ريف دمشق الشمال شرقى إلى مدينة جرابلس فى ريف حلب الشمالى، حيث تم تجهيز حافلات تقل مئات المسلحين تمهيدا لنقلهم إلى خرابلس، بموجب اتفاق الذى تم التوصل إليه بين دمشق وقيادة التنظيم المعارض.