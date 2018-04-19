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الخميس، 19 أبريل 2018 03:40 ص
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اليوم.. جمعية عمارة تنظم قافلة طبية مجانية لأهالى الغابة بالإسماعيلية

الخميس، 19 أبريل 2018 03:00 ص
اليوم.. جمعية عمارة تنظم قافلة طبية مجانية لأهالى الغابة بالإسماعيلية قافلة طبية ـ صورة أرشيفية


الإسماعيلية- جمال حراجى
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تنظم جمعية عمارة للخدمة المجتمعية بالإسماعيلية قافلة طبية اليوم الخميس بمركز شباب السلام بمنطقة الغابة.
 
وقالت أميرة أبو زيد مسئولة القوافل بالجمعية فى تصريحات صحفية اليوم، أن القافلة ستضم تخصصات الباطنة والقلب والعظام والجلدية والأطفال وأنها من المفترض ان تقدم الخدمة الطبية لحوالى 120 أسرة، وأن القافلة ستبدأ من الساعة الخامسة مساء حتى السابعة بمقر مركز الشباب بشارع الغابة.
 
وكانت جمعية عمارة قد نظمت، 8 قوافل طبية فى مناطقة مختلفة بمدينة الإسماعيلية خلال الأشهر الماضية.

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