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المقاومة اليمنية تطلق عملية عسكرية على مفرق المخا بدعم من التحالف العربى

الخميس، 19 أبريل 2018 12:40 م
المقاومة اليمنية تطلق عملية عسكرية على مفرق المخا بدعم من التحالف العربى الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية


عدن(أ ش أ)
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أطلقت قوات المقاومة الوطنية اليمنية عملية عسكرية على مفرق المخا فى الساحل الغربى بدعم من قوات التحالف العربى، وفقا لما ذكرته قناة (سكاى نيوز) بالعربية اليوم الخميس، دون المزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية فى اليمن العقيد ركن تركى المالكي، أعلن أن 119 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون من اليمن على السعودية حتى الآن، محذرا من مبادرة عسكرية مؤلمة للحوثيين حال استمر تهديد المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن الجيش اليمنى كان سيطر العام الماضى على مركز مفرق المخا، غرب مدينة تعز، بعد معارك عنيفة قتل فيها ثمانية من عناصر ميلشييات الحوثى الانقلابية، وإحراق أطقم وآليات عسكرية فى ظل تراجع كبير للميلشييات.

وفى السياق ذاته دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قاعدتى إطلاق صواريخ تابعتين لميليشيات الحوثى الانقلابية فى محافظة البيضاء .

وأوضحت مصادر يمنية - لقناة ( العربية ) الإخبارية" أن المنصة الأولى كانت بالقرب من "معسكر اللواء 26 حرس جمهورى سابقا"، والثانية فى منطقة الوهبية، كما قصفت عربة من نوع "بي. إم. بي" .

وفى جبهة ناطع شرق البيضاء، شنت قوات الشرعية هجوما بمختلف الأسلحة على مواقع للميليشيات فى عدد من المرتفعات المطلة على منطقة فضحة بمديرية الملاجم، أحد أهم مراكز تجمع ميليشيات الحوثى فى المحافظة.

و أضافت المصادر أن معارك عنيفة دارت بين قوات الشرعية والميليشيات وسط تقدم للجيش الوطني، بإسناد من طائرات تحالف دعم الشرعية التى استهدفت بعدة غارات آليات ومواقع عسكرية للميليشيات، ما أسفر عن قتلى وجرحى فى صفوف الانقلابيين.

وفى صعدة .. سقط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف ميليشيات الحوثى جراء غارات لتحالف العربى بالمحافظة، استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين فى مطار صعدة ومعسكر كهلان ومواقع أخرى .


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