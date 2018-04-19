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القوات "الموالية لصالح" تبدأ أولى عملياتها العسكرية ضد الحوثيين باليمن

الخميس، 19 أبريل 2018 05:05 م
القوات "الموالية لصالح" تبدأ أولى عملياتها العسكرية ضد الحوثيين باليمن الحوثيين


أ ش أ
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أطلقت قوات المقاومة الوطنية اليمنية التى يقودها العميد طارق محمد صالح نجل شقيق الرئيس اليمنى الراحل، اليوم الخميس، أولى عملياتها العسكرية، ضد مليشيات الحوثى فى جبهة الساحل الغربى.

وأفادت مصادر يمنية - فى تصريحات نقلتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية - بأن قوات العميد طارق صالح، بدأت فى اختراق المواقع الأمامية للحوثيين فى محيط معسكر خالد وجبل النار فى الساحل الغربى، مؤكدة أن ذلك يأتى ضمن عملية عسكرية واسعة بالتنسيق مع التحالف العربى لتحرير محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجى آخر الشرايين البحرية الواقعة فى إيدى مليشيا الحوثي.

وقالت المصادر إن القوات التى يقودها طارق صالح، وأطلق عليها "المقاومة الوطنية"، تشكلت من مختلف المحافظات اليمنية وعلى أساس مهنى عسكرى، وتضم فى صفوفها عناصر احترافية قتالية من قوات الحرس الجمهورى والقوات الخاصة والأمن المركزى، والتى تلقت تدريبا عاليا.

وأكدت المصادر أن يشكل مشاركة قوات طارق صالح، إضافة نوعية للجهد العسكرى لقوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية فى اليمن، للتسريع باستكمال إنهاء انقلاب الحوثى والقضاء على مشروع إيران.


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