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القضاء العراقى: الإعدام لقاضى المحكمة الشرعية لتنظيم داعش الإرهابى

الخميس، 19 أبريل 2018 10:03 ص
القضاء العراقى: الإعدام لقاضى المحكمة الشرعية لتنظيم داعش الإرهابى تنظيم داعش ـ صورة أرشيفية


بغداد(أ ش أ)
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أصدرت محكمة جنايات نينوى فى العراق اليوم الخميس، حكما بالإعدام على متهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، عمل بصفة قاض فى ما يسمى بـ "المحاكم الشرعية" داخل التنظيم.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية عن القاضى عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمى لمجلس القضاء الأعلى قوله " أن محكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالإعدام على أحد أفراد تنظيم داعش الإرهابى".

وأضاف بيرقدار أن "المتهم كان يعمل بصفة قاض فى محكمة عقود الزواج فى ما يسمى بالمحاكم الشرعية التى ابتدعها التنظيم الإرهابى فى الموصل"،موضحا أن "المحاكمة تمت وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب وراعت كل الضمانات القانونية".

يذكر أن محكمة جنايات نينوى أعلنت أمس الأربعاء، أنها أصدرت 815 حكما منها 212 حكما بالإعدام لمدانين بـ"الإرهاب"، منذ تحرير المحافظة وحتى الشهر الحالى.


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