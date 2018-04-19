الفريق مهاب مميش : عبور 46 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 46 سفينة، بحمولة 2.8 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفن بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC ANNA ، بحمولة 202 ألف طن، قادمة من أسبانيا، ومتجهة إلى سنغافورا

وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون 500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركيةMARSELILLE MAERSK، بحمولة221 ألف طن، قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى هولندا.