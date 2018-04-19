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العروض الرياضية بجنوب سيناء تحصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية

الخميس، 19 أبريل 2018 11:20 ص
العروض الرياضية بجنوب سيناء تحصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية محمد فتحي توفيق مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن محمد فتحي توفيق  مدير مديرية الشباب والرياضة  بجنوب سيناء اليوم الخميس  عن حصول فريق العروض الرياضية التابع للمديرية  علي المركز الخامس في اللقاء التقييمي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة لشعب العروض الرياضية والذي اقيم يوم 5مارس 2018 بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

واعرب فتحي عن بالغ سعادته لحصول فريق العروض الرياضية علي المركز الخامس علي مستوي الجمهورية من اجمالي 28 فريق من محافظات الجمهورية.

كما وجهه شكرة وتقديرة لاعضاء الفريق والقائمين علي تدريب الفريق ولادارة الطلائع بالمديرية.

 

 

 

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