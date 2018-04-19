السعودية: مقتل قياديين فى تنظيم القاعدة باليمن







رويترز

قال مركز التواصل الدولى فى السعودية إن قوات مدعومة من التحالف قتلت اثنين من قادة تنظيم القاعدة فى اليمن وذلك فى مداهمة بمحافظة أبين بجنوب البلاد.

ووصف المركز القتيلين، وهما مراد عبد الله محمد الدوبلى الذى يعرف باسم أبو حمزة البطانى وحسن باصريع، بأنهما من "أخطر قادة" فرع القاعدة فى اليمن الذى يعرف باسم تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب.

ونقل بيان صادر عن المركز التابع لوزارة الثقافة والإعلام السعودية فى ساعة متأخرة من أمس الأربعاء عن مصادر أمنية قولها إن القتيلين سقطا فى اشتباك مع قوات تدعمها الإمارات، أحد أهم أعضاء التحالف بقيادة السعودية فى اليمن.

ويسعى التنظيم المتشدد لتعزيز وضعه فى البلاد فيستغل الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران وحكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى المدعومة من السعودية.

ولم يصدر بيان حتى الآن يؤكد مقتل متشددى التنظيم الذى ينشط فى عدد من محافظات جنوب وشرق اليمن مثل أبين وشبوة والبيضاء.