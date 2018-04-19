الرئيس السودانى يشارك فى منتدى حول السلم والأمن فى أفريقيا بأثيوبيا







الخرطوم (أ ش أ)

يشارك الرئيس السودانى، عمر البشير، على رأس وفد بلاده فى منتدى تانا رفيع المستوى حول السلم والأمن فى أفريقيا، الذى تستضيفه مدينة بحردار الإثيوبية يومى 21 - 22 من أبريل الجارى .

وسيركز المنتدى فى دورته السابعة هذا العام على ملكية أفريقيا لأحكام السلام والأمن، فضلاً عن تمويل وإصلاح الاتحاد الأفريقى.

ويضم الوفد المرافق للرئيس السودانى كلا من، وزير رئاسة الجمهورية، ووزير الخارجية، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى.