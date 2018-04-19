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الخميس، 19 أبريل 2018 10:52 م
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الداخلية العراقية تعتقل ثلاثة عناصر من "داعش" فى الموصل

الخميس، 19 أبريل 2018 09:20 م
الداخلية العراقية تعتقل ثلاثة عناصر من "داعش" فى الموصل القوات العراقية - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" الارهابى فى مدينة الموصل.

وقالت الداخلية، فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن شرطة النصر فى نينوى تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش فى منطقة تل الرمان فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

يذكر أن القوات الأمنية تقوم بين فترة وأخرى بعمليات اعتقال عناصر تنظيم "داعش" فى مناطق متفرقة من البلاد ، حيث تتم تلك العمليات بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

 


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