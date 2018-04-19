الخطوط الجوية السعودية تستقبل طائرتها الجديدة من طراز بوينج B787

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استقبلت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الخميس، طائرتها الجديدة من طراز (بوينج B787 دريملاينر) وتسجيلها ضمن طائرات الأسطول بالرمز HZ-AR23 وجدولتها؛ للتشغيل ابتداء من اليوم، وذلك بعد صدور التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدنى، وستكون رحلتها الأولى من مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة إلى مطار الملك خالد الدولى بالرياض، حيث غادرت الطائرة مطار تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية بطاقم قيادة سعودى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، "أن الطائرة الجديدة تعد هى الثالثة عشرة والأخيرة من هذا الطراز منذ وصول أول طائرة فى فبراير 2016، حيث أسهمت منذ وصولها فى خدمة المتطلبات التشغيلية للمملكة؛ لما تتميز به من كفاءة تشغيلية وخدمات تقنية ورحابة فى المقاعد، حيث تبلغ سعة الطائرة 298 مقعداً، 24 منها لدرجة الأعمال و274 مقعدا لدرجة الضيافة".

وأضافت: "أنها مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف، كما تم تزويد مقصورة درجة الأعمال بأحدث المقاعد التى صُممت بعناية، حيث يمكن فرد المقعد إلى 180 درجة؛ ليصبح سريراً كاملا، كما أن التصميم يتيح لكل ضيف الخروج من مقعده بحرية وخصوصية تامة، وتم تصميم مقاعد درجة الضيافة؛ لتوفر المزيد من الراحة بتوزيع (3/3/3) وتم تجهيز الطائرة بخدمات الاتصالات والإنترنت والمحتوى الترفيهى المنوع بما يناسب كافة شرائح الضيوف".



من جهته.. قال مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر: "إن الطائرة الجديدة ستدعم أسطول السعودية المتنامى وتوفر المزيد من السعة المقعدية والقدرات التشغيلية فى هذه المرحلة المهمة من مسيرة الناقل الوطنى، حيث يشهد نمواً غير مسبوق فى أدائه التشغيلي".



وأضاف: " أن انضمام الطائرات الجديدة للأسطول يدعم العمليات التشغيلية للخطوط السعودية ويحقق أهداف المؤسسة ومبادرات برنامج التحول الذى يجرى تنفيذه حاليا، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية وتطور كبير وشامل فى الأداء والكفاءة التشغيلية والخدمات والمنتجات، ومواكبة برامج التنمية الشاملة فى المملكة والإسهام فى تحقيق أهداف برنامج (التحول الوطنى 2020) و(رؤية المملكة 2030) بما تتضمنه من مبادرات استراتيجية وخطط تنموية فى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده".



وأوضح أنه من العام المقبل سيتم البدء فى استلام دفعة أخرى من الجيل الجديد لطائرة بوينج (B787-10) والتى تمتاز بالعديد من المزايا فى الخدمات على الطائرة والكفاءة التشغيلية إلى جانب زيادة سعتها المقعدية البالغة 357 مقعدا، 24 منها لدرجة الأعمال و 333 مقعدا لدرجة الضيافة.



يذكر أن أسطول الخطوط السعودية الأساسى يضم حاليا 41 طائرة من طراز (B777)، 13 طائرة من طراز (B787)، 32 طائرة من طراز(A330-300)، 46 طائرة من طراز (A320) و15 طائرة من طراز (A321)، ومنذ وصول الطائرة تم تشغيلها بين الرياض وجدة والدمام والمدينة داخليا وإلى عدد من الوجهات الدولية مثل: باريس، تورنتو، مدريد، مانشستر، اسطنبول، الدار البيضاء، موريشيوس، كوالالمبور ودبى.