الحكومة الليبية المؤقتة: الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن اجتثاث الجماعات الإرهابية







البيضاء أ ش أ

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، أنها تابعت من خلال تواجدها فى مدينة بنغازى الهجوم الإرهابي، الذى استهدف، الأربعاء، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري، بسيارة مفخخة انفجرت خلال مرور موكبه بالمدخل الشرقى لمدينة بنغازى فى منطقة سيدى خليفة.

وأكدت الحكومة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء- أن هذه الأعمال التى دأبت الجماعات الإرهابية على ارتكابها عقب خسارتها الفادحة فى الميدان أمام القوات المسلحة، لن تثنينا عن مواصلة المشوار حتى اجتثاثهم وكشف خلاياهم النائمة التى تعمل فى الخفاء.وأشارت الحكومة إلى أن الجميع يعلم أن بنغازى آمنة، وأن هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية التى تستهدف الأبرياء قبل المسؤولين، لن تعكر صفو الاحتفالات بالذكرى السنوية الرابعة لانطلاق عملية الكرامة . وكان رئيس الأركان العامة للجيش الليبى الفريق عبد الرازق الناظورى قد تعرض - فى وقت سابق اليوم - لمحاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة انفجرت خلال مرور موكبه بها فى مدينة بنغازي.ش