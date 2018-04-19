"التنمية وريادة الأعمال" ندوة بمركز إعلام قنا







قنا - هند المغربى

نظم مركز إعلام قنا، بالتعاون مع فريق نقطة تحول التابع لجمعية تنمية المرأة بالظافرية، ندوة تحت عنوان" التنمية وريادة الأعمال"، حاضر فيها الدكتور أحمد حمدى شوره وكيل المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، و الدكتور حمدى عبدالله أستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية بالمعهد العالى.

حضر اللقاء خيرية عبدالخالق مدير إعلام جنوب الصعيد ومدير مركز إعلام قنا و يوسف رجب مسئول الرأى العام و محمد أشرف قائد الفريق.

وقال الدكتور أحمد شورة، هناك متغيرات تؤثر فى تنشئة الفرد، فمن نشأ على الخوف والغيره سيتعود على الحقد والحسد، ومن نشأ على التسامح سيتعود على الصبر و الشجاعة سيتعود على الجرأة والثقة بالنفس.

فيما تحدث الدكتور حمدى عبدالله، عن فكرة فريق نقطة تحول و أهداف الفريق والذى تم تكوينه من طلاب وطالبات معهد الخدمة الاجتماعية، لكى يمارس العمل المجتمعى تحت مظلة جمعية أهلية، مطالبًا أعضاء الفريق بضرورة التحلى بالإبداع للمساهمة فى تطوير تنمية المجتمع المحيط.

فيما قالت خيرية عبدالخالق، إن مجال التنمية وريادة الأعمال من المجالات الهامة التى تسعى الدولة فى الفترة الأخيرة لنشر ثقافتها بين المواطنين، لكى يساهم كل فرد فى تطوير المجتمع من خلال الأفكار والمشاريع غير التقليدية، كما أن الهيئة العامة للاستعلامات ممثلة فى قطاع الإعلام الداخلى، ترحب دائمًا بالشباب وتعمل على دعمهم وصقل مهاراتهم بالتوعية والتثقيف من خلال الندوات المستمرة فى المجالات الحديثة.