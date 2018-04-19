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التحالف العربى يدعو لنقل المقرات الأممية إلى مناطق الشرعية اليمنية

الخميس، 19 أبريل 2018 10:57 ص
التحالف العربى يدعو لنقل المقرات الأممية إلى مناطق الشرعية اليمنية قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية


نيويورك (أ ش أ)
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جدد تحالف دعم الشرعية دعوته للأمم المتحدة إلى نقل مقرات الهيئات الأممية من المناطق التى تسيطر عليها ميليشيات الحوثى إلى المناطق التى تديرها الحكومة اليمنية الشرعية.

وأوضحت رسالة وجهتها البعثة السعودية فى الأمم المتحدة - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم الخميس، إلى الأمين العام ومجلس الأمن أن الحوثيين ينصبون قواعد إطلاق صواريخهم الباليستية بالقرب من مواقع عمل مكاتب الهيئات الأممية فى اليمن، مثل اليونيسيف، ما يمنع التحالف من استهدافها.

و كانت الحكومة اليمنية قد وجهت رسالة مماثلة أكدت فيها ضرورة نقل مقرات جميع الهيئات الأممية من المناطق التى يتواجد فيها الإنقلابيون إلى مناطق الشرعية - حسب ما جاء بالرسالة -.

من جهة أخرى، كشفت مصادر عسكرية يمنية عن سقوط مزيد من القتلى القياديين فى صفوف ميليشيات الحوثى فى جبهات صعدة الحدودية شمال اليمن، وأكدت المصادر مقتل مسؤول كتائب التدخل السريع للحوثيين، القيادى جار الله الجعوني، فى اشتباكات مع قوات الجيش الوطنى فى جبهة الملاحيط شمال غربى محافظة صعدة.


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