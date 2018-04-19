التحالف العربى: قادرون على إسقاط الطائرات الإيرانية المهربة لميليشيات الحوثى

التحالف العربى: قادرون على إسقاط الطائرات الإيرانية المهربة لميليشيات الحوثىالخميس، 19 أبريل 2018 07:21 م
تركي المالكي - الناطق باسم التحالف العربي
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قال تركي المالكي، الناطق باسم التحالف العربى، إن العمليات العسكرية في الساحل الغربي هدفها تأمين الجهة الشرقية للمنطقة قبيل التحرك نحو الحديدة، مؤكداً: " لدينا كافة الوسائل لإسقاط الطائرات الإيرانية المسيرة التى هربتها طهران لميليشيات الحوثى".
وأضاف المالكى، فى تصريحات لقناة سكاى نيوز عربية، أن النظام الإيرانى يغذى الإرهاب، خاصة من ناحية تهريب الصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي وتهديد سلامة الملاحة البحرية.
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