video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 07:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: قادرون على إسقاط الطائرات الإيرانية المهربة لميليشيات الحوثى

الخميس، 19 أبريل 2018 07:21 م
التحالف العربى: قادرون على إسقاط الطائرات الإيرانية المهربة لميليشيات الحوثى تركي المالكي - الناطق باسم التحالف العربي


كتب أحمد سامح
إضافة تعليق

قال تركي المالكي، الناطق باسم التحالف العربى، إن العمليات العسكرية في الساحل الغربي هدفها تأمين الجهة الشرقية للمنطقة قبيل التحرك نحو الحديدة، مؤكداً: " لدينا كافة الوسائل لإسقاط الطائرات الإيرانية المسيرة التى هربتها طهران لميليشيات الحوثى".

وأضاف المالكى، فى تصريحات لقناة سكاى نيوز عربية، أن النظام الإيرانى يغذى الإرهاب، خاصة من ناحية تهريب الصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي وتهديد سلامة الملاحة البحرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى يدعو لنقل المقرات الأممية إلى مناطق الشرعية اليمنية

المقاومة اليمنية تطلق عملية عسكرية على مفرق المخا بدعم من التحالف العربى

تركي المالكي

ايران

الحوثى

التحالف العربى

اليمن




لا تفوتك
الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة