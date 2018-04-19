الأردن ردا على إرسال قوات عربية لسوريا: الموقف الرسمى لا يبنى على تقارير بصحف







كتب - أحمد جمعة

أعاد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، اليوم الخميس، التأكيد على أن القرار الأمريكى بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس هو قرار باطل ومنعدم الأثر القانونى ويضر بعملية السلام ولا يخدم سوى القوى المتطرفة، لافتا إلى أن استمرار غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية يسبب الإحباط واليأس ويغذى التطرف فى المنطقة.

وأكد المومنى فى لقاء إذاعى، أن الأردن كان وما يزال يسعى للاستمرار بالتأكيد على الإجماع الدولى لبطلان قرار نقل السفارة، مشيرا إلى أن هذا القرار أحادى الجانب ولا يخدم عملية السلام والتسوية العادلة والشاملة للصراع الفلسطينى الإسرائيلى ويسهم فى تغذية التطرف بالمنطقة.

وفى الشأن السورى، وردا منه حول موضوع إحلال قوات عسكرية عربية مكان القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا، قال إن المواقف الرسمية للدول لا تبنى على معلومات متداولة إعلاميا.

وأكد أن موقف الأردن من الأزمة السورية ما زال كما هو بالتركيز على الحل السياسى المبنى على القرارات الأممية التي تضمن للشعب السورى وحدة أراضيه وسيادته والأمن والاستقرار لشعبه، مضيفا أن الأردن لا يستبق التعليقات فى هذا الشأن من خلال التداول الإعلامى عبر الصحف.