video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن ردا على إرسال قوات عربية لسوريا: الموقف الرسمى لا يبنى على تقارير بصحف

الخميس، 19 أبريل 2018 01:24 م
الأردن ردا على إرسال قوات عربية لسوريا: الموقف الرسمى لا يبنى على تقارير بصحف المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية محمد المومنى


كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعاد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، اليوم الخميس، التأكيد على أن القرار الأمريكى بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس هو قرار باطل ومنعدم الأثر القانونى ويضر بعملية السلام ولا يخدم سوى القوى المتطرفة، لافتا إلى أن استمرار غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية يسبب الإحباط واليأس ويغذى التطرف فى المنطقة.

 

وأكد المومنى فى لقاء إذاعى، أن الأردن كان وما يزال يسعى للاستمرار بالتأكيد على الإجماع الدولى لبطلان قرار نقل السفارة، مشيرا إلى أن هذا القرار أحادى الجانب ولا يخدم عملية السلام والتسوية العادلة والشاملة للصراع الفلسطينى الإسرائيلى ويسهم فى تغذية التطرف بالمنطقة.

 

وفى الشأن السورى، وردا منه حول موضوع إحلال قوات عسكرية عربية مكان القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا، قال إن المواقف الرسمية للدول لا تبنى على معلومات متداولة إعلاميا.

 

وأكد أن موقف الأردن من الأزمة السورية ما زال كما هو بالتركيز على الحل السياسى المبنى على القرارات الأممية التي تضمن للشعب السورى وحدة أراضيه وسيادته والأمن والاستقرار لشعبه، مضيفا أن الأردن لا يستبق التعليقات فى هذا الشأن من خلال التداول الإعلامى عبر الصحف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير الإسرائيلى الجديد لدى الأردن يصل إلى عمان بعد أشهر من التوتر

فلسطين

اخبار فلسطين

أخبار القدس

اخبار الاردن

نقل سفاره امريكا للقدس




لا تفوتك
تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة