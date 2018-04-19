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افتتاح أعمال المؤتمر العلمى التاسع عشر لجراحات العمود الفقرى بطب الزقازيق

الخميس، 19 أبريل 2018 04:28 م
افتتاح أعمال المؤتمر العلمى التاسع عشر لجراحات العمود الفقرى بطب الزقازيق جانب من المؤتمر


الشرقية - حمدى عبد العظيم
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افتتح الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب أعمال المؤتمر العلمي التاسع عشر للجمعية السويسرية لجراحات العمود الفقري اليوم 19 أبريل الجاري الذي ينظمه قسم جراحة العظام - وحدة جراحة العمود الفقري - بكلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور  خالد عبد البارى رئيس الجامعة .

 وخلال الافتتاح هنأ نور الدين الدكتور  مجدي جاويش لتعيينه وكيلاً للكلية لشئون التعليم الطلاب  ورحب بالحضور معربا عن سعادته بمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء من مختلف الجامعات المصرية .

وقال نور الدين  موجها حديثه للحضور : إن استطعت فكن عالماً فإن لم تستطع فكن متعلماً فإن لم تستطع فأحبهم فإن لم تستطع فلا تبغضهم مضيفا  وبعيداً عن كل متناقضات الحياة سيبقى دائما وأبداً العلم والعلم فقط هو قاطرة التنمية والضمانة المؤكدة لنهضة وسيادة الأمم . وإن قدسية رسالتكم أنكم تمثلون دعامة أساسية ضلعاً مهماً جداً في حائط الصد لمواجهة مثلث الرعب والتحديات بأي دولة والتي تتمثل في الفقر والجهل والمرض وكلنا نعلم أن تردي الأوضاع الطبية والصحية له آثار متراكمة ومضاعفة لأن إنتاجية الإنسان المريض ضعيفة إذا قيست بما يحتاجه من تكاليف المعيشية والعلاج بما يثقل كاهل أي دولة.

وأضاف أنه أصبح من الضروريات أن يكون هناك إصلاح في العملية التعليمية فلابد أن يكون لدينا طب المعرفة وليس طب قائم على المعرفة وفرق شاسع بينهما كي تصبح منتجاً للمعرفة وليس مستقبلاً لها بما يشمل من عمليات التطوير والمحاكاة للنماذج الناجحة حتى نصل إلي مرحلة الإبداع والإتقان .


 ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس وحدة جراحات وتشوهات العمود الفقرى بالجامعة إلي أن الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية سكاناً وبها عدد كبير من مرضى العظام والعمود الفقري لهذا جاء إنشاء الوحدة منذ حوالي عشر سنوات بهدف تقديم خدمة مميزة لأهل الشرقية حيث تجري في الوحدة جميع أنواع الجراحات البسيطة والمعقدة بالمجان كاملة في الوحدة الجامعية وأخرى بوحدة تقدم علاج اقتصادي تدعمه الجامعة  .

 

 


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