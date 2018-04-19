video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار أعمال رفع مقلب القطاوى لإقامة المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة

الخميس، 19 أبريل 2018 06:22 م
استمرار أعمال رفع مقلب القطاوى لإقامة المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة أعمال رفع مقلب القطاوى


القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

تابع أشرف قربة مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة ورأفت فتحى مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، أعمال رفع ونقل المحطة الوسيطة ومتابعة خط سير السيارات حتى المدفن العمومى بأبو زعبل، والتحقق من عدم إلقاء أى مخلفات على الطرق، وكذا توفير كافة الاحتياجات وتمهيد بالطريق لسير السيارات، وتركيب كشافات إضاءة للعمل أثناء فترة الليل وذلك بالتنسيق مع رئاسة حى شرق شبرا الخيمة، وتم رفع ما يقرب من ثلاثة آلاف م3 من المقلب حتى الان.

جدير بالذكر أن المحافظ شهد يوم الاثنين الماضى باكورة أعمال رفع مقلب القمامة بالقطاوى بشبرا الخيمة تمهيدا لإنشاء محطة وسيطة عليه لجمع القمامة، بعد سنوات طويلة من معاناة أهالى الحى من هذا المقلب، وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وتجدر الإشارة إلى أن المحطة يوجد بها 200 ألف طن قمامة بتكلفة تصل إلى 8 ملايين جنيه سيتم رفعها خلال شهرين، وقد تم إسناد الأعمال لشركة تابعة لمصنع (قادر) التابع للهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه وجه عشماوى بتكثيف العمل بالمقلب والعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة يوميا والتأكد من إلقاء السيارات للقمامة بالمقلب العمومى بالخانكة لعدم إلقائها بالشوارع وتكليف إدارة المرور بتسهيل الإجراءات أمام السيارات المشاركة فى عملية النقل.

وصرح المحافظ أنه سيتم إنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة بمدينة شبرا الخيمة على مساحة 2 فدانن وذلك بعد انتهاء الشركة من رفع جميع التراكمات الموجودة بالمقلب وسيتم تسليم باقى مساحة الأرض التى تتبع مركز شباب مسطرد لكى يستفيد بها المركز فى أنشطة رياضية لشباب شبرا الخيمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمحل كاوتش بشبرا الخيمة

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة