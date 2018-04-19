استمرار أعمال رفع مقلب القطاوى لإقامة المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة







القليوبية نيفين طه

تابع أشرف قربة مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة ورأفت فتحى مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، أعمال رفع ونقل المحطة الوسيطة ومتابعة خط سير السيارات حتى المدفن العمومى بأبو زعبل، والتحقق من عدم إلقاء أى مخلفات على الطرق، وكذا توفير كافة الاحتياجات وتمهيد بالطريق لسير السيارات، وتركيب كشافات إضاءة للعمل أثناء فترة الليل وذلك بالتنسيق مع رئاسة حى شرق شبرا الخيمة، وتم رفع ما يقرب من ثلاثة آلاف م3 من المقلب حتى الان.

جدير بالذكر أن المحافظ شهد يوم الاثنين الماضى باكورة أعمال رفع مقلب القمامة بالقطاوى بشبرا الخيمة تمهيدا لإنشاء محطة وسيطة عليه لجمع القمامة، بعد سنوات طويلة من معاناة أهالى الحى من هذا المقلب، وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وتجدر الإشارة إلى أن المحطة يوجد بها 200 ألف طن قمامة بتكلفة تصل إلى 8 ملايين جنيه سيتم رفعها خلال شهرين، وقد تم إسناد الأعمال لشركة تابعة لمصنع (قادر) التابع للهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه وجه عشماوى بتكثيف العمل بالمقلب والعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة يوميا والتأكد من إلقاء السيارات للقمامة بالمقلب العمومى بالخانكة لعدم إلقائها بالشوارع وتكليف إدارة المرور بتسهيل الإجراءات أمام السيارات المشاركة فى عملية النقل.

وصرح المحافظ أنه سيتم إنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة بمدينة شبرا الخيمة على مساحة 2 فدانن وذلك بعد انتهاء الشركة من رفع جميع التراكمات الموجودة بالمقلب وسيتم تسليم باقى مساحة الأرض التى تتبع مركز شباب مسطرد لكى يستفيد بها المركز فى أنشطة رياضية لشباب شبرا الخيمة.