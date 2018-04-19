إصابة 20 شخصا فى انفجار عنيف بالمنطقة الصناعية بمدينة إدلب السورية







كتب - أحمد جمعة

هز انفجار عنيف المنطقة الصناعية فى مدينة إدلب، تسبب بتصاعد الدخان من مكان وقوع الانفجار وإصابة نحو 20 شخصا بجراح.

وقالت مصادر إعلامية سورية، إن سيارة مفخخة انفجرت فى المنطقة الصناعية بمدينة إدلب.

فيما رجح المرصد السورى لحقوق الانسان أن يكون الاستهداف بصاروخ من طائرة بدون طيار، حيث كانت مدينة إدلب شهدت انفجارات عدة من هذا النوع فى الأيام والأسابيع الماضية.