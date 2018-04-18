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الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:13 م
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30 عملا فنيا لطلاب نوعية بنها فى معرض بقصر الثقافة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:02 م
30 عملا فنيا لطلاب نوعية بنها فى معرض بقصر الثقافة المشاركون فى المعرض


القليوبية_نيفين طه
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افتتح الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها مساء اليوم المعرض الذى اقامته كلية التربية النوعية لإنتاج طلاب الفرقة الثالثة بالكلية والذى ضم 30 عملا فنيا وذلك بقصر ثقافة بنها.

حضر الافتتاح الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال سوسة القائم بعمل عميد الكلية و صبرى الجندى المستشار الإعلامى للجامعة.

واستمع الدكتور القاضى الى شرح من الدكتور وائل عبدالعظيم المشرف على المعرض وعدد من الطلاب العارضين ، وأشاد القاضى بالمستوى المتميز والأفكار التى عبرت عنها المعروضات.

وقال القاضى إن طلاب كلية التربية النوعية قدموا أعمالا تفوق فى مستواها الفنى والتقنى أعمالا كثيرة نشاهدها.

وقدم القاضى التهنئة للعارضين وطالبهم بالخروج الى صالات العرض الفنية خارج الجامعة وتوفير هذه المعروضات للجمهور مع مراجعة الأسعار  التى أعلنت لهذه الأعمال تشجيعا على اقتنائها مع تحقيق عائد مادى مناسب لأصحابها من الطلاب.

 


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