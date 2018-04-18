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وفد جامعة هانوفر بألمانيا يتفقد مركزى جراحة الكلى والجهاز الهضمى بالمنصورة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 07:17 م
وفد جامعة هانوفر بألمانيا يتفقد مركزى جراحة الكلى والجهاز الهضمى بالمنصورة جانب من الزيارة


الدقهلية ـ محمد حيزة
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تفقد وفد جامعة هانوفر للطب البيطرى بألمانيا مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، ومركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، للتعرف على الخدمات الطبية التى تقدمها هذه المراكز، وذلك خلال زيارتهم للجامعة ومشاركتهم بفعاليات المؤتمر الدولى الأول "لسلامة الغذاء وصحة الإنسان"، والذى تنظمه كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة هانوفر للطب البيطرى بألمانيا.

ويتضمن الوفد البروفيسورجوزيف كامفوس رئيس معهد تغذية الحيوان، الدكتور عامرعبد الموجود، بمعهد جودة وسلامة الأغذية، الدكتور أندريا بيكر الباحث بمعهد جودة وسلامة الأغذية، ماريتا ليدفوخ، منسق مكتب الشئون الخارجية بهانوفر.

رافق الوفد خلال الزيارة الدكتورة سحر عبد الرحمن أستاذ مساعد بقسم الفيروسات، والدكتور عمرو عبد الوهاب أستاذ مساعد أمراض سوء التغذية، والدكتورة مروة فوزى أستاذ مساعد صحة الحيوان والبيئة بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة.

وعلى جانب آخر، نظمت كلية الزراعة بجامعة المنصورة ندوة بعنوان " حياتك أفكارك"  بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف محمد عبد الباسط  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناظم شلبى عميد كلية الزراعة،  والدكتور محمد عبد المجيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومقرر الندوة الدكتورة الزهراء مطاوع مدرس علوم الأغذية.

حاضر خلالها أشرف هلال رئيس قطاع العمليات التجارية بإحدى الشركات العالمية ومستشار إدارى وخريج جامعة ريدنج بانجلترا ولايف كوتش معتمد من الاتحاد العالمى للكوتشينج بأمريكا والذى يتمتع بـ25عاما من الخبرة العلمية فى مجال القيادة وإعداد القادة، حيث عمل مع العديد من المنظمات والجامعات المصرية والعالمية بمجالات التنمية الإدارية.


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