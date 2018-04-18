وفد الأكاديمية الروسية للإدارة العامة والاقتصاد يزور "حقوق المنصورة"







الدقهلية - شريف الديب

استضافت كلية الحقوق بجامعة المنصورة وفد معهد فولجوجراد فرع الأكاديمية الروسية الرئاسية للإدارة العامة والاقتصاد الوطنى، لتفعيل برتوكول التعاون فى شهر يوليو الماضى.

يضم الوفد البروفيسور إجور تيمنسيف مدير المعهد والبروفسيور بافل ألموسف عميد كلية الإدارة العامة والدكتورة ناتليا بولتوفا قسم الاقتصاد والدكتورة إكاترينا استبانوفا مسئول العلاقات الدولية، لبدء تفعيل بنود مذكرة التفاهم المبرمة مع الأكاديمية الروسية الرئاسية للإدارة العامة والاقتصاد الوطنى فى موسكو.

بحضور الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى السابق، والدكتور محمد عطوة عميد كلية، والدكتور رضا عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومحافظ الشرقية الأسبق، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد بدوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد السرجانى مسئول الملف الروسى بمكتب العلاقات الدولية.

وقام الوفد بجولة تفقدية لأقسام الكلية وقاموا بتقديم محاضرة تعريفية للمعهد وخدماته فى مجال الإدارة العامة والاقتصاد لطلاب شعبة اللغة الإنجليزية، كما قام الوفد بتفقد معامل المحاكاة وزيارة لقاعة المحكمة الصورية ومجلس الكلية وقاموا بعقد اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف خاطر أن زيارة وفد معهد فولجوجراد فرع الأكاديمية الروسية الرئاسية للإدارة العامة والاقتصاد الوطنى تأتى فى إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين الجانبين، والتى سيتم من خلالها تبادل الخبرات فى مجال الاقتصاد الوطنى والاستشارات القانونية وتبادل الطلاب وعمل زيارات لأعضاء هيئة التدريس، بما يعود بالنفع على طلاب البكالوريوس والدراسات العليا والارتقاء بالعملية التعليمية داخل الكلية والجامعة والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة.